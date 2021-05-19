Antalya Kepez'de iki kardeşin kavgasında kan aktı. Şehmus S., ev eşyaları yüzünden tartıştığı kardeşi Serhat S.’ye sokak ortasında tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.

Antalya Kepez'de iki kardeşin kavgasında kan aktı.

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde meydana geldi.

Şehmus S., otomobiliyle kardeşi Serhat S.'nin cadde üzerinde bulunan koltuk döşeme dükkanının karşısına gelerek park etti. Daha önce kardeşiyle tartışan Şehmus S., kendisine doğru gelen Serhat S.'ye tabancayla 3 el ateş etti.

Kurşunlardan biri Serhat S.'nin sağ bacağına isabet etti. Ardından kardeşinin iş yerinin önünde duran Bilal A.'ya doğru koştu. Bilal A., arka sokağa doğru kaçarken, Şehmus S. koşarak otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından yaralanan Serhat S., gelen sağlık ekibi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, cadde üzerinde patlamamış 1 mermi ve 2 boş kovan bulundu.



"EV EŞYASI YÜZÜNDEN..."

Şehmus S., tarafından kovalanan Bilal A., "Gel buraya dedi ama bana sıkmadı, sıksaydı yakınındayken sıkardı. Evdeki eşyalarından dolayı kardeşiyle kavga etmişlerdi" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Şehmus S.'nin otomobilden indiği sırada kendisine doğru gelen kardeşine hiçbir şey söylemeden tabancayla ateş ettiği, daha sonra da dükkan önüne giderek Bilal A.'yı kovaladığı görülüyor

Kardeşinin tabancasından çıkan kurşunla sağ bacağından yaralanan Serhat S.'nin hiçbir tepki vermemesi ise dikkati çekti. Serhat S.'nin yaralı halde cadde üzerinde sağa sola gittiği, kardeşi Şehmus S.'nin otomobille olay yerinden ayrılmasının ardından eliyle tepki gösterdiği görüldü.

Polis, Şehmus S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.