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Antalya'da 5 yıldızlı otelde anne ve babasını öldüren Rus turist Dmitry Stepanov'un itiraf videosu

Antalya'da 5 yıldızlı otelde anne ve babasını öldüren Rus turist Dmitry Stepanov'un itiraf videosu
19.09.2022 17:45 - Son Güncelleme: 19.09.2022 17:47

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Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus Dmitry Stepanov, tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov'u (62) öldürdü, annesi Tatiana Stepanov'u (64) ağır yaralayıp kaçtı. Hastanede tedaviye alınan Tatiana Stepanov da dün gece yaşamını yitirdi. Yakalanması için özel ekip oluşturulan Dmitry Stepanov'un anne ve babasını öldürmeden önce odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından cinayetleri videoya kaydettiği belirlendi. Bugün yakalanan Dmitry Stepanov'un, olaydan sonra bir itiraf videosu çektiği ortaya çıktı.

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