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Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Suriye sırının sıfır noktasında |Video

Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Suriye sırının sıfır noktasında |Video

06.03.2020 19:30

Son dakika haberine göre Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.


Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

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