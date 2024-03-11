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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Mart 2024, 21:52 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, 21:52

Ankara’da kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti: İşte o anlar…

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yoldan çıkan transmikser park halindeki 7 araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Edilen bilgilere göre kaza saat 17:30 sıralarında meydana geldi. İstanbul yolu üzerinde seyir halinde olan transmikser kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç park halinde bulunan 7 araca çarptı. Çarptığı otomobilleri sürükleyen mikser 2 aracı altına alarak durabildi. Araçların içinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı ulaşıma kapanan yol kazanın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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