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Ankara’da komşu esnaflar arasında sopalı kavga: 7 yaralı
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Ankara’da komşu esnaflar arasında sopalı kavga: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 17:37 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 17:37

Altındağ ilçesinde elektrikçi ve mermerci iki komşu esnaf arasında çıkan tartışma, sopa, levye ve tornavidaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtinde, elektrikçi ve mermerci iki komşu esnaf arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki ayrı dükkanda çalışan R. E. Ş, F. Ş, A. Ş ile R. Ü, A. Ü., A. T, A. B arasında yaşanan kavgada, sopa, levye ve tornavidalar kullanıldı. Olay yerine gelen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu. Kavgaya karışan 7 kişi, hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. Kavganın neden çıktığı ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın detayları araştırılıyor.

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