Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Başak Gürkan Arslan, kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anına tanık olan 5 yaşındaki kızı, "Babam tuttu, dedem annemi kesti" sözleriyle yaşanan vahşeti anlattı.

Cenazede Gözyaşları Sel Oldu

Cinayete kurban giden Başak Gürkan Arslan için Ankara Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Makbule Gürkan, baba Cemal Gürkan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Arslan'ın cenazesi kadınlar tarafından taşınırken, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sloganlar atıldı.

"Babam Tuttu, Dedem Annemi Kesti"

Arslan'ın kız kardeşi Yaprak Nar, küçük yeğeninin sözlerini aktararak dehşeti gözler önüne serdi:

"Kayınpeder mutfaktan bıçak alıyor. Kızı diyor ki 'Dedem anneme bıçağı batırdı, annem dışarı kaçtı ama düştü. Babam tuttu, dedem annemi kesti.' Annemin kanlarını gördüm, boğazındaki kemiklerini gördüm, diyor. Bütün bunlar 5 yaşındaki kızının önünde oluyor."

"Adalet İstiyoruz"

Nar, ailenin boşanma aşamasında olduğunu belirterek şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Bu ayın 23'ünde davaları vardı. Gelmişlerdi, 'Nafaka vermeyeceğiz' dediler. Tamam dedik. Ama bu bir cinayeti haklı çıkarabilir mi? Aklına esen birini öldürebilir mi? Adalet istiyoruz."

Komşular Şaşkınlık İçinde

Site yöneticisi İhsan Kaplan, olay günü bir gürültü duyduklarını ve durumu öğrenince şoke olduklarını ifade etti. Kaplan, "Aileyi tanıyorduk, bugüne kadar hiçbir tartışmalarına şahit olmadık" dedi.