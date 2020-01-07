Başkent Ankara'da ekmeğe yapılan en son zam sonrası halk ekmeğe zam yapılmayacak denilmişti. Fakat dün sessiz sedasız bir şekilde halk ekmeğe de zam yapıldı. Zam sonrası Ankaralılar, "Her şey çok güzel olacak seçimden önce tasarruf etti mi halk ekmek daha ucuz olur diyenler halk ekmeğe zam yapmış" diyerek sitem etti. Peki Ankara'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı...
Ankara'da halk ekmeğe de zam yapıldı! İşte Ankara'da yeni zamlı halk ekmek fiyatları07.01.2020 16:18
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