Meteoroloji'den 21 ile son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? | 8 Ocak 2020 hava durumu

Türkiye birkaç gündür fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceğini duyurdu. Yarın için tahminlerini açıklayan Meteoroloji, 21 ilde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın hava nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, A Haber Muhabiri İlker Yeşiltaş'ın '8 Ocak 2020 Çarşamba günü hava nasıl olacak?' sorusunu yanıtladı.
Meteoroloji'den 21 ile son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? | 8 Ocak 2020 hava durumu07.01.2020 16:43
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