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Ankara'da definecilere polis baskını! 10 gözaltı

Ankara'da definecilere polis baskını! 10 gözaltı
14.03.2021 07:57
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Gece saatlerinde Ankara Keçiören'de polis ekipleri tarafından baskın yapılan bir mağarada, 10 kaçak define avcısı yakalandı. Suçüstü yakalanan defineciler gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin dikkati üzerine bir mağaraya yapılan baskında, matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti. Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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