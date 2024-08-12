Edinilen bilgiye göre, Amasya - Suluova otogar kavşağında meydana gelen kazada Muzaffer Can Korkmaz yönetimindeki 34 KD 4391 plakalı Volswagen Passat marka otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçların içine hızla daldı. Önce bir otomobile çarpan otomobil, ardından çöp tırının dorsesinin altına dalarak durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Hurdaya dönen otomobil çevreden gelen kepçeyle çıkartıldı. İçindeki sürücü ve eşi Belgin ile çocukları Mert Korkmaz ağır yaralandı. 5 yaşındaki çocukları Umut Ege Korkmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, talihsiz çocuğun cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.