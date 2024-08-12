PODCAST CANLI YAYIN
Amasya'da feci kaza kamerada: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı
Haberler Yaşam Videoları

Amasya'da feci kaza kamerada: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024, 20:01   |   Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024, 20:01

Amasya’da bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı. Tırın altına giren otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya - Suluova otogar kavşağında meydana gelen kazada Muzaffer Can Korkmaz yönetimindeki 34 KD 4391 plakalı Volswagen Passat marka otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçların içine hızla daldı. Önce bir otomobile çarpan otomobil, ardından çöp tırının dorsesinin altına dalarak durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Hurdaya dönen otomobil çevreden gelen kepçeyle çıkartıldı. İçindeki sürücü ve eşi Belgin ile çocukları Mert Korkmaz ağır yaralandı. 5 yaşındaki çocukları Umut Ege Korkmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, talihsiz çocuğun cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu! Kilolarca zehir ele geçirildi
12.08.2024Pazartesi
Avcılar’da vahşet! Kahvaltı sofrasında başlayan tartışma kanlı bitti: Batasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı
12.08.2024Pazartesi
Sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaretlerde bulunmustu! Gözaltına alındı
12.08.2024Pazartesi
Bir binada yıkılma tehlikesi: İstanbul'da Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu
12.08.2024Pazartesi
Bursa'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında
12.08.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaretlerde bulunmustu! Gözaltına alındı 00:23
Sokak röportajında hakaretler savuran şahıs gözaltında
12.08.2024Pazartesi
Ankara’da kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı 05:43
Kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı
12.08.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de petrol sorusu geceye damga vurdu! Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamının yaklaşık iki katıdır? 05:54
Geceye damga vuran soru
12.08.2024Pazartesi
Manisa’da dehşete düşüren olay! Gözü dönmüş cani 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak katletti 00:51
Manisa'da dehşete düşüren olay!
12.08.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA