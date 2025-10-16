PODCAST CANLI YAYIN
Alkollü kadın trafikteki araçların önünü kesip sürücülere tekme attı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, alkollü olduğu belirtilen kadın, seyir halindeki araçların önüne geçip üzerlerine atladı; kendisini uyaran sürücülere de tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mezopotamya Mahallesi 632'nci Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen kadın, yolda ilerleyen araçların önünü kesip üzerlerine atladı. Sürücülerin uyarılarına tepki gösteren kadın, tekme atıp karşılık verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Kadın hakkında işlem yapıldı.

