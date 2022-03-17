Haberler Yaşam Videoları Alanya'da su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı

Alanya'da su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı

Alanya'da su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı
17.03.2022 12:59

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:07
Bu da şalvar balığı! Kaşla göz...
Yaşam 01:09
İstanbul’da dolandırıcılara...
Yaşam 02:05
Kargo ücretini ödemek istemedi...
Yaşam 00:44
Ukrayna Rusya'ya düzenlediği...
Yaşam 01:08
Kaplan dövmesi uyuşturucu...
Yaşam 03:51
Teknecilerin 'çöken iskele'...
Yaşam 02:31
Trabzonspor bayrağı asarken...
Yaşam 01:59
Ankara’da yasadışı sigara...
Yaşam 02:37
Direksiyon hakimeyetini...
Yaşam 00:44
Yüzsüz hırsız! Kimseye aldırış...
Yaşam 02:00
Şoföre kızdı belediye...
Yaşam 03:08
Uyuşturucu tacirlerine yönelik...

Alanya’da su sayacı ve elektrik panolarında sigortaları çalan şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi. Kızılcaşehir Mahallesinde meydana gelen olayda bir sitenin su sayaçlarının ve elektrik panolarında bulanan sigortaların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu hırsızlık şüphelisi C.D. (31), ormanlık alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli C.D, adliyeye sevk edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA