Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da dolandırıcılara büyük operasyon! 107 gözaltı var

İstanbul’da dolandırıcılara büyük operasyon! 107 gözaltı var

İstanbul’da dolandırıcılara büyük operasyon! 107 gözaltı var
17.03.2022 12:54

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:38
Küçükçekmece’de ayakkabı...
Yaşam 01:57
Kars'ta 4 metrelik buz...
Yaşam 01:14
Tramvayda ''Yol verme''...
Yaşam 01:08
Kaplan dövmesi uyuşturucu...
Yaşam 01:52
Önce gasp etti sonra içindeki...
Yaşam 03:44
Sarıyer’de drone destekli...
Yaşam 01:51
Mart soğuğu şelaleyi dondurdu
Yaşam 02:37
Direksiyon hakimeyetini...
Yaşam 06:00
Yine İETT yine kaza!...
Yaşam 00:44
Yüzsüz hırsız! Kimseye aldırış...
Yaşam 05:42
Resim tutkusunu araçların...
Yaşam 03:08
Uyuşturucu tacirlerine yönelik...

İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan aralarında firari şüphelilerin de olduğu 107 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, “dolandırıcılık” suçu ile ilgili yürütülen ortak çalışmalarda firari zanlıların izi belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan, haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilerin adresleri tespit edildi. Yerleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün İstanbul geneli 32 ilçede, bu sabah tüm ilçeleri kapsayan geniş çaplı operasyon başlatıldı. Dolandırıcılara büyük darbe vurulan eş zamanlı baskınlarda 107 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların 40’ının dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 107 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili başlatılan işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA