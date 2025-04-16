SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Alanya’da 37 günlük bebeğin ölümüne neden olan anne tutuklandı
Haberler Yaşam Videoları

Alanya’da 37 günlük bebeğin ölümüne neden olan anne tutuklandı

Giriş Tarihi: 16.04.2025 17:58:54

Hacet Mahallesi’nde 37 günlük bebeği Melisa’yı pencereden attığı iddiasıyla gözaltına alınan Melike Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Melike Doğan'ın 37 günlük bebeği Melisa'yı oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden attığı iddia edildi. Zemine düşen Melisa bebek ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Melisa bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Melike Doğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Melisa bebeğin cenazesi, ilçenin Bayır Mahallesi'nde toprağa verildi.

Geçen yıl S.D. ile evlenen Melike Doğan'ın, Melisa'yı 10 Mart'ta dünyaya getirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin çekildiği konakta yangın: 1 ölü!
16.04.2025Çarşamba
Gaziantep'te korkunç kaza: Tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
16.04.2025Çarşamba
Sakarya'da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı!
16.04.2025Çarşamba
Mardin’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
15.04.2025Salı
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli adliyede
15.04.2025Salı
Bunlar da Var
🔴 Damadıyla kaçan kaynana ile damat canlı yayınında gözaltına alındı 🚨 03:20
🔴 Damadıyla kaçan kaynana ile damat canlı yayınında gözaltına alındı 🚨
15.04.2025Salı
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma 02:06
Kayınvalidesini hamile bıraktı
15.04.2025Salı
Samsun Canik’te kadın cinayeti: Cani koca 3 çocuk annesi Emine Akpınar’ı kurşun yağdırarak öldürdü! 02:38
Canik'te kan donduran kadın cinayeti!
16.04.2025Çarşamba
Hastane rektöründen Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama: ’’Hayati tehlikesi devam ediyor!’’ 01:12
Hastane rektöründen Önder açıklaması: ''Hayati tehlikesi devam ediyor!''
16.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN