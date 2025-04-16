Alanya’da 37 günlük bebeğin ölümüne neden olan anne tutuklandı

Giriş Tarihi: 16.04.2025 17:58:54

Antalya'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Melike Doğan'ın 37 günlük bebeği Melisa'yı oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden attığı iddia edildi. Zemine düşen Melisa bebek ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Melisa bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Melike Doğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Melisa bebeğin cenazesi, ilçenin Bayır Mahallesi'nde toprağa verildi.

Geçen yıl S.D. ile evlenen Melike Doğan'ın, Melisa'yı 10 Mart'ta dünyaya getirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.