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Aksaray'da sahta içki üretimi yapan depoya baskın; 82 litre sahte alkol ele geçirildi

Aksaray'da sahta içki üretimi yapan depoya baskın; 82 litre sahte alkol ele geçirildi
01.06.2023 12:21 - Son Güncelleme: 01.06.2023 12:26

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Aksaray’da sahte içki üretimine yönelik bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma, 82 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahte içki ürettiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İstihbari çalışmalarda elde edilen İ.İ. isimli şahsın ikametini teknik ve fiziksel takibe alan jandarma KOM ekipleri 2 gün yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda İ.İ. yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve aracında yapılan aramalarda bidonlara gizlenmiş 82 litre çeşitli sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli İ.İ. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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