Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Ekipler, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına başladı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yıkılan ağır hasarlı binaların enkazı yaklaşık bir hafta içinde tamamlanıyor. Her gün çok sayıda ağır hasarlı yapının yıkıldığı depremin merkezinde yeni konutlar içinde etüt çalışmaları sürüyor.