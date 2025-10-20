Aksaray’da otomobille çarpışan motosikletli çocuk yaralandı

KAZA PAŞACIK MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Paşacık Mahallesi 1685. Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. S.A. (16) idaresindeki 68 AEM 932 plakalı motosikletli kurye, A.G. (70) yönetimindeki 68 AG 679 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.A. yola savrularak yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

DURUMU İYİ

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü A.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.