Aksaray’da aile içi trajedi: Emekli astsubay eşini vurduktan sonra intihar etti!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:33:34

Aksaray'ın Şeyhamit Mahallesi Otuklar Konağı'nda, emekli astsubay Cesur Bulanık (47), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Naciye Bulanık (45) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, evde bulunan 14 yaşındaki T.B.'yi odaya kilitleyerek , salonda beylik tabancasıyla eşini vurdu.

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Cesur Bulanık daha sonra tabancayı kafasına dayayarak intihar etti . Silah seslerini duyan çocuk, salonun kapısını kırarak içeri girdi ve anne-babasını kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen çocuk, polis ekiplerince koruma altına alındı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri , konak kapısının açılmaması nedeniyle balkondan tırmanarak içeri girdi. Yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Cesur Bulanık ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksaray Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürü olay yerinde incelemeler yaparken, kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı . Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.