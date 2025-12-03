Malatya'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

PODCAST CANLI YAYIN
Malatya'da 61 yaşındaki bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Felah Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre odasından uzun bir süre çıkmayan Halime D.'nin (61) çocukları annelerini kontrol etmek için odasına girdi. Kadının hareketsiz yattığını fark eden aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halime D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

