Adana'da seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yolcular başka otobüse nakledildi. Olay, Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana geldi. Mersin'den Sivas'a seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine geldi.Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.