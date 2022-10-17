Haberler Yaşam Videoları Bursa’da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendisini kasığından vurarak yaraladı.

Bursa’da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendisini kasığından vurarak yaraladı.

Bursa’da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendisini kasığından vurarak yaraladı.
17.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:07

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:30
Odunlukta çıkan yangın...
Yaşam 03:21
Otomobil sulama kanalına...
Yaşam 00:34
Arama yapmak isteyen polise...
Yaşam 02:37
Düğünde başlayan kavga kanlı...
Yaşam 00:15
Yol verme tartışmasında...
Yaşam 02:06
Kazaya karışan sürücü...
Yaşam 04:29
Yavru sincap çay ocağının...
Yaşam 00:41
Kazadan kaçarken yan yattı
Yaşam 01:12
Tırmanarak eve giren hırsız...
Yaşam 01:49
Kamyona arkadan çarpan...
Yaşam 02:56
Yürüyen merdivenlerin...
Yaşam 03:44
Trafik kazası alkollü...

Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi, Mehmet Çelebi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre göre, köprünün altında oturan Onur D. (37) silah ile oynarken, tabancanın ateş alması sonucu kasığından vuruldu. Silah sesi üzerine çevrede hurda toplayan bir vatandaş yaralı haldeki Onur D.’yi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kasığından kurşun isabet almış kişiyi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA