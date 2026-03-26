Adana’da kamyonet devrildi: Kasadaki eşekler yola savruldu

Adana'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin devrildiği kazada aracın kasasından yola savrulan eşekler yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Misis mevkisinde meydana geldi. Ceyhan'dan Adana yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın kasasında bulunan eşekler ise yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonetin kasasında taşınan eşekler yaralandı. Kazanın ardından kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Eşekler ise sahibi tarafından başka bir araca yüklenerek götürüldü.

