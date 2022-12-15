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Adana'da iki kardeşin hayatını kaybettiği cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da iki kardeşin hayatını kaybettiği cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
15.12.2022 09:29 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:30

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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı çatışmada iki kardeşin öldürülme anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi, Atatürk İlköğretim Okulu yanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 01 D 1838 plakalı otomobildeki Emrah Kara ve kardeşi Vahit Kara, içerisinde husumetlileri Ferdi B.'nin bulunduğu 01 ALS 571 plakalı otomobilin önüne kesti. Taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada Vahit ve Emrah Kara olay yerinde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olaydan sonra kaçan Ferdi B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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