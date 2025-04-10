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Adana’da husumetli şahsın evine kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada
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Adana’da husumetli şahsın evine kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 10.04.2025 18:40:13

Adana'da 2 şüpheli husumetli olduğu şahsın evini tabancalarla kurşun yağmuruna tuttu, biri tutuklandı diğer serbest kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken sokakta yürüyen bir kişinin korkup aracın arkasına saklanması dikkat çekti.

Olay, 2 Nisan'da saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D.(23) ve M.Ç.(26), husumetli olduğu A.E.'nin evine saldırı düzenlenmeye gitti. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maske ile gizleyen 2 şüpheli bellerinden tabancalarını çıkartıp şahsın evine defalarca ateş açtı. Saldırı yapıldığı anda sokakta yürüyen birisi ise park halindeki otomobilin arkasına saklandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Silah seslerini duyanların haber vermesiyle bölgeye polis sevk edildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin şuana kadar 2'si ev, 5'i iş yeri olmak üzere 7 kişiyi yönelik silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Kimlik ve adresleri belirlenen 2 şüphelinin Anadolu Mahallesi'nde motosikletle giderken gören polis 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan şüpheliler 6 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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