Adana’da eşinden öldüresiye dayak yiyen kadın konuştu! ''Evin bahçesine mezar kazarak ölümle beni tehdit etti''

Adana’da yaşayan İranlı uyruklu kadın mimar, 4 yıldır evli olduğu eşi tarafından komşularının evinin bahçesinde darp edildi. Olay sonrası konuşan kadın,''Kocamla evlendikten sonra ara sıra tatsızlıklar ve şiddet oluyordu. Her zaman sarhoş geliyordu eve, bir kişi onu gerdiği zaman hemen bize yansıtıyordu. Bize vuruyor ve dövüyordu" dedi.

"BİR AY EVE GELMEDİ, KOMŞUMUZ İFTARA ÇAĞIRMIŞTI ORAYA GELİP BENİ DÖVDÜ"

Bir ay boyunca eşi Z.Ç'nin eve gelmediğini aktaran Galavizh Ayoubi Amirabad, "Evden habersiz gitti, hatta bizim telefonlarımızı hep engelledi. Komşumuz bizi iftar için çağırdı. Bir aydan sonra komşuya iftara gittik. Komşumuzun kapısına geldi. Bir aydır neredesin dedim. Çoluk çocuğu aç ve sefil bıraktın neredesin diye sordum. Komşumuz hamile olduğu için evinde içinde değil gel dışarıda konuşalım dedim. Dışarıda onunla konuşmak isterken şiddete başladı. Bana vurmaya başladı, kafamı duvara vurdu daha sonra yere vurdu. Bana dedik ki, senin gibi bir köpeği öldürsem sadece 5 ay hapse gidiyorum dedi. Elimde kırıldı" diye konuştu.



"HAYAT GARANTİMİZ YOK, KAÇ DEFA EVİN BAHÇESİNE MEZAR KAZIP TEHDİT ETTİ"

Galavizh Ayoubi Amirabad, "Bizi tehdit ettiği için kızım ve ben çok korkuyoruz. Hayat garantimiz yok. Evimizin bahçesine mezar kazdı, seni gömüyorum. Sen yabancısın kimse seni bulamıyor. Kimse sen sormuyor, senin arkanda bir kişi yok dedi. Hep beni ve kızımı tehdit ediyor. Bizim evimiz bir bahçe içindedir. Biz çok korkuyoruz her zaman diyoruz ki bir korumamız olsaydı. İki tane tek kadınız nasıl kendimizi koruyabiliriz" diye konuştu.