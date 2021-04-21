RAMAZAN İMSAKİYE
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Adana'da ağızları açık bırakan olay! Aracını Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki üst geçide bırakan sürücü kaçtı

Adana'da ağızları açık bırakan olay! Aracını Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki üst geçide bırakan sürücü kaçtı
21.04.2021 11:48
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Adana'da dün akşam karşılaşılan manzara görenlerin dengesini şaşırttı, akıllara durgunluk verdi. Kimliği belirsiz bir sürücü aracını Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki bir yaya üst geçidine çıkarıp orada bırakıp kaçtı. Çekici yardımıyla kurtarılan otomobil yediemin otoparkına çekildi.


Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi.

TAG Otoyu üzerinden geçen ve Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesini birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerinde bir otomobilin bulunduğu görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kimliği belirsiz sürücünün, yaya üst geçidine bırakıp, kaçtığı otomobilin sıkıştığını belirledi.

Polis ekibinin olay yerine çağırdığı çekici tarafından zincirle bağlanan otomobil, bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.

Otomobil, yediemin otoparkına götürülürken, araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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