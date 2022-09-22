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Adana'da 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Adana'da 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
22.09.2022 10:19

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Adana’da bir apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78153 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 3. katında oturan Nuray Canpolat (44) balkona çıktı. Bir süre sonra Canpolat balkondan beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan kadını gören komşuları hemen 112’ye haber verdi. Bu sırada kadına komşuları da yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların geç geldiğini öne sürdüğü ambulans ile kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yakınları şoka girdi. Ağır yaralı kadın yapılan müdahalelere rağmen olaydan 1.5 saat sonra hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis kadının balkondan nasıl düştüğünü araştırıyor

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