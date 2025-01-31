SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Adana korkunç olay! Çöp ayrıştırırken bebek cesedi bulundu
Haberler Yaşam Videoları

Adana korkunç olay! Çöp ayrıştırırken bebek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 12:57

Adana'da katı atık bertaraf merkezinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'ndeki katı atık bertaraf merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerinin ardından bebek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı ardından da çöp aracıyla tesise götürüldüğü belirlendi. Ekipler bebeğin çöpe atıldığında sağ olup olmadığını ve bebeğin kim tarafından çöpe atıldığını araştırıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Çayda bataklığa saplanan kadın, vincin halatıyla böyle kurtarıldı
31.01.2025Cuma
Bursa'da alev topuna dönen araca hortumla böyle müdahale ettiler
31.01.2025Cuma
Eyüpsultan'da kan donduran cinayet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu
31.01.2025Cuma
Eyüpsultan'da aile faciası: Annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini öldürdü
31.01.2025Cuma
Tokat’ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil alt geçide düştü!
31.01.2025Cuma
Bunlar da Var
Kur’an yakan Salwan Momika canlı yayında vurularak öldürüldü! 00:16
Kur'an yakan Salwan Momika canlı yayında vurularak öldürüldü!
30.01.2025Perşembe
ABD’de uçakla helikopter çarpıştı! Ölü ya da yaralı var mı? 00:22
ABD'de uçakla helikopter çarpıştı!
30.01.2025Perşembe
İnegöl’de feci kaza! İki tır çarpıştı: 1 ölü! 01:13
İnegöl'de feci kaza! 2 tır çarpıştı: 1 ölü!
30.01.2025Perşembe
Başka Bir Gün 2. bölüm fragmanı izle 01:01
Başka Bir Gün 2. bölüm fragmanı izle
30.01.2025Perşembe
CANLI YAYIN