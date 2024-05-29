SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 13:01 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 13:05

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Başıboş sokak köpeklerine yönelik Yeni Yasa Taslağı Mecliste!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvan hakları konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, sokak köpekleri için hazırlanan yeni yasa taslağının detaylarını paylaştı. Bakan Tunç, belediyelerin de dahil olduğu geniş kapsamlı tedbirlerle hem insan sağlığını hem de hayvan haklarını korumayı amaçladıklarını belirtti.

Bakan Yılmaz Tunç, Ak Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sahipsiz sokak köpeklerine ilişkin yasa taslağı hakkındaki sorularını cevapladı.

Hayvanları koruma kanunu çıkaran bir iktidar olduklarını söyleyen Tunç, "Milletvekilleri elbette değerlendirecektir. Hayvanları koruma noktasında kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayvanları koruma kanunu çıkaran bir iktidarız. Dönemimizde hayvanları koruma komisyonu kurulmuştu. Birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezalar arttırılmıştı. Bu konuda hayvanları koruma konusunda hassasiyetimiz devam ediyor. Özellikle sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini ve ölümlere yol açan durumlar söz konusu olduğu kesin. Bunu önlemek lazım. Bunu önlemek için birtakım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve bazı kurumlara düşen görevler olacak. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Hem hayvanları ve hem de insanları korumak lazım. İnsan sağlığına zarar verecek durumları kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerecek. Yasa taslağı milletvekillerince tartışılacak" şeklinde konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Pendik'teki parçalanmış ceset olayında bir kişi gözaltına alındı
29.05.2024Çarşamba
Ordu’da feci kaza kamerada! Freni boşalan araç evin bahçesine böyle uçtu
29.05.2024Çarşamba
İzmir’de cinnet geçiren evlat anne ve babasını öldürüp intihar etti
29.05.2024Çarşamba
İZLE I Kayseri'de soba imalathanesinde yangın paniği! Çok sayıda ekip bölgede
29.05.2024Çarşamba
İZLE I Kastamonu'da feci kaza! Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
29.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İZLE I ABD’ye ait F-35 uçağı düştü! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi 07:36
ABD’ye ait F-35 uçağı düştü! İşte detaylar...
29.05.2024Çarşamba
İZLE I ABD’nin Ohio eyaletindeki banka havaya uçtu! İşte o anlar... 02:18
ABD'nin Ohio eyaletindeki banka havaya uçtu! İşte o anlar...
29.05.2024Çarşamba
Ordu’da feci kaza kamerada! Freni boşalan araç evin bahçesine böyle uçtu 00:22
Freni boşalan araç evin bahçesine böyle uçtu
29.05.2024Çarşamba
Pendik’teki parçalanmış ceset olayında bir kişi gözaltına alındı 04:27
Pendik'teki parçalanmış ceset olayında bir kişi gözaltına alındı
29.05.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA