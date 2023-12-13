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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023, 00:07 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023, 00:12

Acı haberi MSB duyurdu! Şehit asker Eril Alperen Emir'in son paylaşımı yürek burktu: "Yine ölmedim"

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu. Şehit Emir'in 29 Kasım'da, "Yine ölmedim" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kahreden şehit haberini, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. MSB tarafından yapılan "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Eril Alperen Emir şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

"SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU"

Şehit asker Eril Alperen Emir'in son paylaşımı ise yürek burktu. Emir'in 29 Kasım'da yapmış olduğu paylaşımda 'Yine ölmedim' diye yazdığı görüldü.

FSDFSDG

Şehit Teğmen Emir'in acı haberi, Battalgazi Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehidin emekli polis olan babası ile annesinin yaşadığı ev ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Eril Alperen Emir'in cenazesi, yarın öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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