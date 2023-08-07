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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 17:23 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 17:35

A Haber patlamanın olduğu Kocaeli TMO deposunda!

Koceli'nin Derince Limanı'ndan şiddetli bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda vuku bulan olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Patlama sesi Gölcük'ten de duyuldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2'si ağır 10 yaralı olduğu bilgisini verirken enkaz altında kimsenin olmadığını bildirdi. Yavuz, patlamanın gemiden buğday aktarımı sırasında meydana geldiğini açıkladı. Yavuz, "Tahıl tozunun sıkışması sonucu yaşanmış olabilir" dedi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "53 silodan 13'ü patlamada hasar aldı. Patlama toz sıkışması kaynaklı olabilir. " ifadelerini kullandı. Öte yandan A Haber canlı yayınında bunun bir toz patlaması olduğunu belirten Büyük Endüstriyel Kaza Uzmanı Dr. Hacer Kayhan, "Benim tahminim şu; gemiden silolara nakil yapılırken o kapalı hacmin oluşturduğu toz miktarı sürtünmeden dolayı bir statik elektrik oluşturmuş, bu durumda o kapalı hacmi patlatmıştır." dedi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı...

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