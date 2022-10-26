93 yaşında vefat eden Cerrahoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 93 yaşında vefat eden Profesör İsmail Cerrahoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı cenaze töreni sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. İlahiyat Dergisi ve Diyanet’in gazete ve dergilerinde makaleler yazan tefsir usulü yazarı 93 yaşındaki İsmail Cerrahoğlu, Dereboğazı Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cerrahoğlu hayatını kaybetti. Cerrahoğlu için Hendek Merkez Mahallesi Yeni Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.