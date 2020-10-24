Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. İmamoğlu, Twitter hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, "Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum" dedi.

Koronavirüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter sayfasından "Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum" yazarak bir video yayınladı. İmamoğlu, videoda şunları söyledi "Kıymetli vatandaşlarımız, tabi ben sıklıkla aslında test olan birisiyim. Hatta çarşamba günü yine kovid testi oldum ve negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 9 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye gelince, dün akşamı hastaneyi geçirdim. Ve test olduk. Ve bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu.



Şu an aslında iyiyim, ateşim fena değil. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin duyarlılık göstermesi şarttır."