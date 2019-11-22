22 Kasım Cuma BİM aktüel ürünlerinde sürpriz! İşte BİM'de bu hafta satılan indirimli ürünler 22.11.2019 18:55

BİM aktüel ürünleri, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin yer aldığı yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Merakla beklenen haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bir süre önce BİM'in sitesinde duyuruldu. Kataloğda bu hafta özellikle teknoloji ve ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de satılacak ürünler hangileri? İşte 22 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

Bu hafta cuma gününden itibaren BİM'de hangi ürünlerin indirimli satılacağı merak ediliyordu. Pek çok kişi tarafından merakla beklenen 22 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı. İşte haftanın kataloğu...

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