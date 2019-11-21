22 Kasım BİM aktüel ürün listesi yine dolu dolu! Cuma günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak?
22 Kasım BİM aktüel ürünleri, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin yer aldığı yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Merakla beklenen haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bir süre önce BİM'in sitesinde duyuruldu. Kataloğda bu hafta özellikle teknoloji ve ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de satılacak ürünler hangileri? İşte 22 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
21.11.2019 22:26
- Son Güncelleme: 21.11.2019 23:39
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