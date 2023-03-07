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2023'te Habur Gümrük Kapısı'nda toplamda 40 milyonluk kaçak eşya geçirildi

2023'te Habur Gümrük Kapısı'nda toplamda 40 milyonluk kaçak eşya geçirildi
07.03.2023 18:18

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yıl başından bu yana Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 33 milyon lira değerinde 2 bin 481 kaçak cep telefonu ile 7,5 milyon lira değerinde 130 bin 687 kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçakçıların tespiti zor yöntemlerle Türkiye'ye sokmak istediği kaçak eşya ekiplerin titiz çalışma ve dikkatiyle tespit edildi. Yılbaşından bu yana Habur'da vites kutusuna, bisküvi paketine, yolcuların vücuduna ve çay paketinin içine saklanan cep telefonları Gümrük Muhafaza ekiplerince tespit edildi.

Oyuncağın içinden, direksiyondan, el fenerinden, kahve makinesinden, pekmezin içinden, terlikten, tekerlekten, çay kutusundan çıkan ve yolcunun ayağına sarılı halde gizlenen sigara ve elektronik sigaralar da yakalandı. 2023 yılında Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 33 milyon lira değerinde 2 bin 481 kaçak cep telefonu ve 7,5 milyon lira değerinde 130 bin 687 kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. (DHA)

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