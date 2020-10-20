ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE!

Müge Anlı canlı yayınında bugün (Müge Anlı ile Tatlı Sert) neler oluyor? 30 Ekim 2020 Cuma günü Müge Anlı'da, tüpgaz patlaması sonucu hayatını kaybeden bir çocuk annesi Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü, Zeliha ve Cevdek Uysal'ın esrarengiz kaybı, Zeynep Bıyık'ın gözyaşları, Ordu'da kaybolan emekli Astsubay Remzi Bayezit ve ikinci kez kaybolan 16 yaşındaki Nuriye Dinç olayı ele alınıyor. İşte Atv Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı'da bugün (30 Ekim 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Bir çocuk annesi kadının şüpheli ölümü! Artan soru işaretleri, şüphe üstüne şüphe... Tüpgaza kim müdhle etti? Bir çocuk annesi Filiz Akyüz nasıl öldü?

Çocuklarını uğurladılar, bir anda ortadan kayboldular. Şüpheler, aile içinde garip olaylar. Zeliha ve Cevdek Uysal'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'da!

Oğlu ve gelini suçladı, varından yoğundan oldu. Zeynep Bıyık, oğlunun kayınbiraderi ve baldızına kaptırdığı paraları geri alabilecek mi?

16 yaşında bir kız ikinci kez kayıplara karıştı. Küçük kız kimin yanında? Son dakika Nuriye Dinç gelişmesi!

Ordu'da kayboldu, aracı dere kenarında bulundu. En son nerede görüldü? Emekli astsubayın şüpheli kaybı! Arabası var kendisi yok. Şüpheler kimi işaret ediyor? Günlerdir haber alınamayan 58 yaşındaki Remzi Bayezit in şüpheli kaybı Müge Anlı'da!