17 yıllık çiftin taktığı evlilik yüzüğü itfaiye operasyonu ile çıkarıldı

Yalova’da 17 yıldır çıkarmadığı evlilik yüzüğü parmağında sıkışan ve canı yanmaya başlayan Cemal Cam, çareyi itfaiyeye başvurmakta buldu. Yüzük başarılı bir operasyonla kesilerek parmaktan çıkarıldı. Alyans yüzüğü parmağında sıkışan ve çıkaramayan Cemal Cam, Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giderek yardım talebinde bulundu. İtfaiye ekipleri, spiral, keski ve pense yardımıyla yüzüğü keserek parmaktan çıkardı. Cam, bir süredir parmağını sıkarak canını yakan alyansın çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yüzük çıkarıldıktan sonra parmakta bıraktığı izi gören itfaiye erleri Cam’a bugüne kadar yüzüğün sıktığını fark varıp varmadığını sordu. Cam ise alyansı 2005 yılından bu yana parmağında olduğunu söyledi.