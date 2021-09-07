17 yaşındaki lise öğrencisi Recep Görkem Akandere PCR cihazı üretti

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup akademisyen rektör atamalarını protesto etmek için üniversite bahçesinde dikilerek eyleme devam ediyor. Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi'nde hocalar bilim üretmek yerine eylemle vakit geçirirken Kütahya'da lise öğrencisi Recep Görkem Akandere (17), evine kurduğu atölyesinde parçalarını ve yazılımını kendisinin hazırladığı, koronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti. Başvurusu üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde işlenmiş numuneler üzerinde yapılan karşılaştırmalı testlerde Akandere’nin 2 bin liraya ürettiği PCR cihazının doğru sonuçlar verdiği raporlandı. Akandere, iki cihazı karşılaştırıldığında aynı sonucu aldıklarını belirtip, “Cihazım, piyasadaki diğer cihaza göre işlemi yarım saat erken bitirdi ve sıcaklık kontrol hassasiyeti daha yüksek. Algoritma sayesinde zamandan tasarruf edebiliyoruz” dedi.

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