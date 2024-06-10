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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024, 14:17 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024, 14:17

12 Kardeşin 10 bin dönümlük arazi kavgası! 4 ölü! | Cinayet zanlısı 7 yıl sonra yakalandı!

Diyarbakır Bağlar'da Diken ailesinin 12 çocuğu, kendilerine kalan 10 bin dönüm arazinin bir bölümünü amcalarının usulsüz olarak üzerine geçirdiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı. 2015'te kardeşlere yönelik silahlarla yapılan saldırıda Serdar Diken, oğlu Ahmet ve kuzeni Cemal, hayatını kaybetti. 2 yıl sonra da Gülseven Diken katledildi. Diken'in arazilerle ilgili barış heyetiyle görüşmek için Batıkarakoç Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Katil zanlısı Ömer Ziya Diken, 7 yıl sonra yapılan operasyonla yakayı ele verdi.

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