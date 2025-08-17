PODCAST CANLI YAYIN

İbrahim Yıldız ağır yaralandı! Kartal’da devrilen ağacın altında kaldı

Kartal Soğanlık Orta Mahalle’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan ünlü oyuncu İbrahim Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ
Olay, Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta gerçekleşti. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç aniden devrildi ve 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine düştü.

YARALI KURTARMA VE HASTANEYE SEVK
Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kurtarılan Yıldız, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınan oyuncunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ROL GEÇMİŞİ
İbrahim Yıldız, "Duy Beni" dizisinde Dağhan, "Bir Zamanlar Kıbrıs"ta Çoban Sefer ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem"de Hasan rollerini canlandırmıştı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA VE SORUŞTURMA
Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı. Meteoroloji uzmanları, şiddetli rüzgar ve olası riskler konusunda vatandaşları uyardı.

