🚬 SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 1 Ocak 2024 Sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ 1 OCAK 2024?

1 Ocak 2024 itibarıyla bir sigara grubuna zam geldi. Buna göre en ucuz sigara 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 60 lira oldu.

SİGARA VE ALKOL KULLANMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sigara ve alkol kullanan kişiler zaman içerisinde birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar ölüme bile yol açabilmektedir.

Bu yüzdem sigara ve alkol kullanan kişiler bu hastalıklara hazırlıklı olmalıdır. Erken yaşlarda alkol ve sigara kullanmaya başlayanların zamanla vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler ortaya çıkmaya başlayınca durumun kötü olduğu anlaşılmaktadır.

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara içmek küçük yaşlarda başlayan ve hayat boyu devam eden bir durumdur. Kötü alışkanlıkların başında gelen sigara birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.

- Göğüs hastalıklarına neden olur.

- Damarların tıkanmasına yol açar.

- Cildin rengini değiştirir.

- Kemik erimesine yol açar.

- Ağız kokusuna yol açar.

- Diş ve diş eti hastalıklarına neden olur.

- Tat alma duygusunu değiştirir.

- Göz kusurlarına yol açar.

- Hafıza kaybı ve erken bunamaya neden olur.

- Yorgunluk ve uykusuzluğa neden olur.

- Kanser türü hastalıkları tetikler.

- Hamile bayanlarda çeşitli doğum risklerine neden olur.

- Cinsel hayatı olumsuz yönde etkiler.

- Tırnaklarda sararmaya neden olur.

- Öksürük ve balgam oluşmasına neden olur.

- Deride dökülmelere yol açar.

Sigara ve alkol kullanan kişilerin maddi durumu da kötü şekilde etkilenmektedir.

Sigara ve alkol almak için çok fazla para harcayan kişilerin bütçesi zaman içerisinde olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bu yüzden birçok huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.