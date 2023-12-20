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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 20:04 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 22:39

🚗 Mersin'de feci kaza! Piknik yapmak için baraja gelen ailenin aracı göle uçtu! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için baraja gelen ailenin aracı göle uçtu, 7 kişi yaralandı. Olay ilçeye bağlı Devlet Parkı Berdan Barajı Göletinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre olay Berdan Barajı piknik alanında meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre olay Berdan Barajı piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre göl kenarında hafif ticari araç hareket etti. Sürücünün fren yerine gaz pedalına bastığı araç önce ağaçları, daha sonra korkuluk demirlerini aşarak gölete uçtu.

Sulara gömülen aracı gören piknikçilerden Dündar Aktan hemen suya atladı. Ardından Mehmet Tunç adlı kişi de suya atladı. Önce 4 çocuğu sonra 2 kadını çıkaran Mehmet Tunç ve Dündar Aktan en son araçta bulunan erkek şahsı çıkardı. 1 kadının ağır yaralandığı olayda araçta bulunan diğer 6 kişi de olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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