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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 18:27 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 18:37

🗺️ Diyarbakır'da 'arazi' kavgası! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı ''arazi anlaşmazlığı'' kavgasında 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. Aralarından arazi anlaşmazlığı bulunan kırsal Alatosun ve Daksu Mahalle sakinleri caddede karşılaştı. Önce sözlü tartışma sonra taşlı sopalı kavganın çıkmasıyla 12 kişi hafif yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Polisin olay yerinde araçlarda yaptığı aramada 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirdiği öğrenildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan yaklaşık iki ay önce komşu iki mahalleli arasında yine arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktığı öğrenildi.

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