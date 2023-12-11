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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 18:11 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 18:25

Ankara Keçiören Feci İş Kazası! 🚧 İnşaatın 30. Katından Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti! 🏗️

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde henüz devam eden bir inşaatta çalışan 2 işçi yüksekten düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

ANnkara'da çalıştıkları inşaatın 30'uncu katından düşen işçiler H.İ. ve İ.Ö., hayatını kaybetti.

Olay, 15.30 sıralarında Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. 34 katlı apartmanın inşaatının dış cephesinde iskele üzerinde çalışan işçiler H.İ ve İ.Ö., bilinmeyen bir nedenle 30'uncu kattan yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıklarından Yaşar Yiğit, "30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu. Yere vurduğu gibi parçalandı. Yıldırım hızıyla aşağıya indiler" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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