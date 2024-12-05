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Narin'in tutuklu abisi Enes Güran'dan itiraf gibi ses kaydı: ''Aklımdan çıkmıyor''
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Narin'in tutuklu abisi Enes Güran'dan itiraf gibi ses kaydı: ''Aklımdan çıkmıyor''

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 13:38

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tutuklamalar gerçekleşse de katili henüz belirlenemedi. Hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Narin Güran'ın tutuklu abisi Enes Güran'ın Baran Güran ve amcasıyla yaptığı itiraf niteliğindeki telefon görüşmesi kaydı ortaya çıktı. İşte Enes Güran'ın ses kaydı...

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