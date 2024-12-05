Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin'in avucundaki saç ve kılların sahipleri belli oldu! CESETTEKİ KIL ANNE VE AĞABEY İLE UYUMLU ÇIKTI Türkiye'nin konuştuğu dava 26 Aralık'a ertelenirken, kan donduran cinayette önemli bir delile ulaşıldı. Küçük kızın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuştu. Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamamlandı ve annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.

ÇELİŞKİLİ SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRMIŞTI Bu durum, olayın başından beri çelişkili ifadeler veren, yüzündeki morluk ve kolunda ısırık izi olan ağabey Enes Güran'ın üzerindeki şüpheleri artırdı. Enes Güran, sırtındaki izlerin kardeşini ararken, dikenli telin çizmesi sonucu oluştuğunu belirtmişti.

Güran,gözündeki morluğun ise tarlada mısır çarpması sonucu oluştuğunu, kolunu ise sinirden ısırdığını ifade etmişti.