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Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor

8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cansız bedeni 19 gün sonra 8 Eylül'de bulunan Narin'in cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuştu. Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamamlandı. Parçaların anne Yüksel Güran ile abi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı. Bu durumun cinayetin düğümünü çözmesi beklenirken, tutuklu bulunan ağabey Enes Güran ile tutuklanmayan ağabeyi Baran Güran ve amca arasında geçen bir telefon konuşması da dinleyenlerin kanını dondurdu. Ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından bir itiraf gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:51 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:04
Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor
Narin'in avucundaki saç ve kılların sahipleri belli oldu!

CESETTEKİ KIL ANNE VE AĞABEY İLE UYUMLU ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu dava 26 Aralık'a ertelenirken, kan donduran cinayette önemli bir delile ulaşıldı. Küçük kızın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuştu. Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamamlandı ve annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor

ÇELİŞKİLİ SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Bu durum, olayın başından beri çelişkili ifadeler veren, yüzündeki morluk ve kolunda ısırık izi olan ağabey Enes Güran'ın üzerindeki şüpheleri artırdı. Enes Güran, sırtındaki izlerin kardeşini ararken, dikenli telin çizmesi sonucu oluştuğunu belirtmişti.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor

Güran,gözündeki morluğun ise tarlada mısır çarpması sonucu oluştuğunu, kolunu ise sinirden ısırdığını ifade etmişti.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor
Enes Güran ses kaydı ortaya çıktı: ''Aklımdan çıkmıyor''

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın ağabeyi Baran Güran ve amacası arasında geçen telefon konuşmasının sızması da gündeme bomba gibi düştü.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor

"GÖZÜMÜ KAPATIYORUM AKLIMA GELİYOR"

O ses kaydında şu ifadelerin geçtiği görüldü:

Enes Güran: Ya ben geceleri yatamıyorum amaca yatamıyorum.
Amca: Boşver takma, düşünme o sana gösterdiklerini
Enes Güran: Ya nasıl düşünmeyeyim? Gözümü kapatıyorum sorduğu sorular ve gösterdiği fotoğraflar aklıma geliyor.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor

AĞLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu ses kaydında Narin'in cansız bedenine ait fotoğrafların Enes Güran'a gösterildiği düşünülürken, ağlaması da dikkat çekti.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor

AİLESİNİ TEHDİT ETTİ

Öte yandan başka bir kayıtta Enes Güran'ın ailesini tehdit ettiği görüldü.

O konuşmalarda da şunlar yer aldı:

Enes Güran: Ben aklımı yiyeceğim burada.
Baran Güran: Yok sakin ol. Dik dur.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor

Enes Güran: Ben dik duruyorum ama sakin olamıyorum. Dik duramıyorum burada.
Baran Güran: Allah büyüktür sabretmen gerek.
Enes Güran: Babama söyleyin avukatları gönderiyorsa göndersin yoksa o biliyor.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor

İTİRAF GELECEK Mİ?

Enes Güran'ın ses kayıtları 'suçluluk psikolojisinde mi?' sorsunu gündeme getirken yakın bir zamanda itirafın gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor
Narin Güranın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNAlar eşleşti | Kriminal rapor ilk kez A Haberde!
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