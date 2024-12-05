Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
CESETTEKİ KIL ANNE VE AĞABEY İLE UYUMLU ÇIKTI
Türkiye'nin konuştuğu dava 26 Aralık'a ertelenirken, kan donduran cinayette önemli bir delile ulaşıldı. Küçük kızın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuştu. Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamamlandı ve annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.
ÇELİŞKİLİ SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRMIŞTI
Bu durum, olayın başından beri çelişkili ifadeler veren, yüzündeki morluk ve kolunda ısırık izi olan ağabey Enes Güran'ın üzerindeki şüpheleri artırdı. Enes Güran, sırtındaki izlerin kardeşini ararken, dikenli telin çizmesi sonucu oluştuğunu belirtmişti.
Güran,gözündeki morluğun ise tarlada mısır çarpması sonucu oluştuğunu, kolunu ise sinirden ısırdığını ifade etmişti.
SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın ağabeyi Baran Güran ve amacası arasında geçen telefon konuşmasının sızması da gündeme bomba gibi düştü.
"GÖZÜMÜ KAPATIYORUM AKLIMA GELİYOR"
O ses kaydında şu ifadelerin geçtiği görüldü:
Enes Güran: Ya ben geceleri yatamıyorum amaca yatamıyorum.
Amca: Boşver takma, düşünme o sana gösterdiklerini
Enes Güran: Ya nasıl düşünmeyeyim? Gözümü kapatıyorum sorduğu sorular ve gösterdiği fotoğraflar aklıma geliyor.
AĞLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Söz konusu ses kaydında Narin'in cansız bedenine ait fotoğrafların Enes Güran'a gösterildiği düşünülürken, ağlaması da dikkat çekti.
AİLESİNİ TEHDİT ETTİ
Öte yandan başka bir kayıtta Enes Güran'ın ailesini tehdit ettiği görüldü.
O konuşmalarda da şunlar yer aldı:
Enes Güran: Ben aklımı yiyeceğim burada.
Baran Güran: Yok sakin ol. Dik dur.
Enes Güran: Ben dik duruyorum ama sakin olamıyorum. Dik duramıyorum burada.
Baran Güran: Allah büyüktür sabretmen gerek.
Enes Güran: Babama söyleyin avukatları gönderiyorsa göndersin yoksa o biliyor.