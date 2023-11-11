Emeklilerin maaş ve ikramiye takvimi belli oldu. Bu bağlamda SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için ödeme günleri belirlenirken, her bir emekli grubunun ödeme tarihleri merak konusu oldu. 10 Kasım Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasında ikramiye ödeme tarihleri paylaşıldı. Peki, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için ödeme tarihleri ne zaman? Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?

AÇIKLAMA GELDİ

Emekliye 5 bin TL ödeme 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, BAĞKUR 14 Kasım'da yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan'dan dönüşte uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, emekli zammı ve ikramiyeler için de mesaj verdi.

Erdoğan açıklamasında, "Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

SGK EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklileri için ödeme tarihleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre düzenlenmiştir. Kasım ayında emekli maaşı alacak SSK emeklilerinin ödeme günleri şöyledir:

Tahsis Numarası Sonu 9 Olanlar: 17 Kasım

17 Kasım Tahsis Numarası Sonu 7 Olanlar: 18 Kasım

18 Kasım Tahsis Numarası Sonu 5 Olanlar: 19 Kasım

19 Kasım Tahsis Numarası Sonu 3 Olanlar: 20 Kasım

20 Kasım Tahsis Numarası Sonu 1 Olanlar: 21 Kasım

21 Kasım Tahsis Numarası Sonu 8 Olanlar: 22 Kasım

22 Kasım Tahsis Numarası Sonu 6 Olanlar: 23 Kasım

23 Kasım Tahsis Numarası Sonu 4 Olanlar: 24 Kasım

24 Kasım Tahsis Numarası Sonu 2 Olanlar: 25 Kasım

25 Kasım Tahsis Numarası Sonu 0 Olanlar: 26 Kasım

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BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri de yine tahsis numaralarının son rakamlarına göre maaşlarını alacaklar. İşte Bağ-Kur emeklilerinin maaş alacakları tarihler:

Tahsis Numarası Sonu 9, 7, 5 Olanlar: 25 Kasım

25 Kasım Tahsis Numarası Sonu 3, 1 Olanlar: 26 Kasım

26 Kasım Tahsis Numarası Sonu 8, 6, 4 Olanlar: 27 Kasım

27 Kasım Tahsis Numarası Sonu 2, 0 Olanlar: 28 Kasım

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Emekli Maaşlarındaki Güncellemeler

Ayrıca emekli maaşlarında yapılacak olan zamlar ve diğer güncellemeler de emeklilerin maddi durumlarını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeler arasında. Bu zamlar, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler ışığında belirlenerek emekli vatandaşların alım gücünü korumak adına düzenleniyor.

Belirlenen ödeme tarihleri, emekli vatandaşların planlamalarını yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Maaşların ve ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceğini bilmek, bütçe yönetimi ve kişisel finans planlaması için kritik bir bilgi. Bu sebeple emeklilerin, ödeme tarihlerini takip etmeleri ve ödemelerini kontrol etmeleri öneriliyor.

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