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Güneşin Doğduğu Yer dizisine damga vuran sahne: Burak Özçivit'in "Aga nabiyünnn" diyaloğu viral oldu!

Güneşin Doğduğu Yer dizisine damga vuran sahne: Burak Özçivit'in "Aga nabiyünnn" diyaloğu viral oldu!

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atv ekranlarında yayın hayatına başlayan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide Adana havalimanında geçen karşılama sahnesi sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Karakterlerin Adana şivesiyle birbiriyle kucaklaştığı ve "Aga nabiyünnn", "Senin Allah'ına kurban" ifadelerinin kullanıldığı anlar izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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