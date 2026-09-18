Kırıkkale'de görevi başında otomobil çarpan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Ünlülere yönelik dev operasyon! Aras Bulut İynemli, Sefo ve Hasan Şaş dahil 15 kişi gözaltında!

Akın Gürlek'ten fon ve manipülasyon açıklaması! Tasfiye işlemleri 10 iş günü içinde tamamlanacak

Bakan Murat Kurum’un katılımıyla kura heyecanı: 3 ilçede 1.642 konutun hak sahipleri belli oluyor!

Bakan Murat Kurum’un katılımıyla kura heyecanı: 3 ilçede 1.642 konutun hak sahipleri belli oluyor!