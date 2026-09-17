Mercan Köşk 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben artık çok yoruldum..."
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk'ün 3. Bölüm 2. Fragmanı "Ben artık çok yoruldum..." sloganıyla izleyiciyle buluştu. Yeni bölüm tanıtımında; Asil'in izini süren Cemre'nin Esved'le karşı karşıya gelmesi, Hozan Konağı'nda tırmanan gerilim ve Toprak'ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adımla Mercandağ ve Hozan aileleri arasında başlayan geri dönülmez hesaplaşma dikkat çekiyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon